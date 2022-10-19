В Краснодарском крае проходит неделя здорового питания
Общество
19.10.2022 08:43
Ее основная цель — напомнить жителям края о важности правильного и разнообразного рациона.
Сейчас лишний вес имеет порядка 40% населения региона. Эта проблема негативно влияет на состояние всего организма человека. В течение недели в Школах здоровья и средствах массовой информации диетологи и нутрициологи рассказывают, как выбирать продукты в магазинах, считать калории и готовить не только полезную, но и вкусную еду. ВОЗ также рекомендует ограничить потребление соли и приправ. Они раздражают слизистую оболочку желудка и повышают риск развития онкологии.
Читайте также: диетолог рассказала о том, какие продукты надо давать с собой школьнику для полезного перекуса.
Популярные новости
- Что известно о падении Су-34 в Ейске и последующем пожаре в девятиэтажке
- В Краснодарском театре драмы прошла премьера «Двойника» по Достоевскому. Фоторепортаж
- Кубанское казачество — 326 лет на службе России
- СМИ: улетевший в США внук Пугачевой продает недвижимость в Краснодарском крае
- Буйный пассажир: приезжий из Кирова устроил дебош в аэропорту Сочи
- Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины