В Краснодарском крае проходит неделя здорового питания

Видео канала «Кубань 24»

Ее основная цель — напомнить жителям края о важности правильного и разнообразного рациона.

Сейчас лишний вес имеет порядка 40% населения региона. Эта проблема негативно влияет на состояние всего организма человека. В течение недели в Школах здоровья и средствах массовой информации диетологи и нутрициологи рассказывают, как выбирать продукты в магазинах, считать калории и готовить не только полезную, но и вкусную еду. ВОЗ также рекомендует ограничить потребление соли и приправ. Они раздражают слизистую оболочку желудка и повышают риск развития онкологии.

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