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В Краснодарском крае программу по заключению соцконтрактов реализовали на 97%

Общество
25.10.2022 14:38
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-programmu-po-zaklyucheniyu-sotskontraktov-realizovali-na-97
В Краснодарском крае программу по заключению соцконтрактов реализовали на 97%
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Всего в 2022 году на программу по заключению социальных контрактов выделили более 1,1 млрд рублей. Об этом 25 октября сообщила вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

Замглавы региона отметила, что всего за год в Краснодарском крае планируют заключить более 9,9 тыс. соцконтрактов.

«Жители Кубани заключили уже 9 тыс. 630 контрактов. Из них 4 тыс. 395 — на поиск работы, 2 тыс. 246 — на индивидуальную предпринимательскую деятельность, 803 — на ведение личного подсобного хозяйства и 2 тыс. 186 — на иные цели», — написала Анна Минькова в Telegram.

Единовременные выплаты по социальным контрактам увеличили с 1 июля. Желающие развивать свое дело и вести личное подсобное хозяйство могут получить от государства 200 тыс. рублей, а начинающие индивидуальные предприниматели — 350 тыс. рублей. Для оформления социального контракта нужно обратиться в управление соцзащиты по месту жительства.

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