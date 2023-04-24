В Краснодарском крае проектируют рекультивацию пяти свалок

Сейчас идет работа над проектами рекультивации свалок в Анапе, Апшеронске, а также в Успенском, Кореновском и Белореченском районах.

По словам вице-губернатора Андрея Прошунина, власти региона в этом году прорабатывают возможность рекультивации всех закрытых свалок ТКО.

«Сейчас идут проектные работы по рекультивации пяти исчерпавших свой ресурс свалок. Ряд документов уже находится на завершающих стадиях и проходит Главгосэкспертизу и государственную экологическую экспертизу», — добавил замглавы региона.

Также планируют ликвидировать свалки в Новороссийске, Приморско-Ахтарске и Крымске. Объекту обследуют специалисты Росприроднадзора. После этого будет решаться вопрос с федеральным финансированием.

В рамках «Генеральной уборки» ликвидируют свалку в селе Кабардинка. По проекту «Чистая страна» такие же работы идут в Горячем Ключе, Краснодаре и Славянском районе, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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