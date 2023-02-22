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В Краснодарском крае продолжают действовать 3 штормовых предупреждения

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-prodolzhayut-dejstvovat-3-shtormovyh-preduprezhdeniya
В Краснодарском крае продолжают действовать 3 штормовых предупреждения
Фото t.me/mchs_kuban

По состоянию на 13:00 22 февраля на Кубани действуют 3 экстренных предупреждения.

Это предупреждения о лавиноопасности, возможному подъему уровня воды на юго-западных притоках реки Кубань в Горячем Ключе, Северском и Абинском районах, а также на реках юго-восточной территории края в Апшеронском и Белореченском районах. Также возможен подъем уровня воды в реках на Черноморском побережье в Геленджике и в Туапсинском районе.

С 17 февраля в крае продолжает функционировать рабочая группа постоянно действующего оперативного штаба при комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС Краснодарского края с развертыванием группы мониторинга обстановки в Сочи. ГУ МЧС России по Краснодарскому краю функционирует в режиме повышенной готовности, сообщает пресс-служба ведомства.

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