В Краснодарском крае продолжают действовать 3 штормовых предупреждения

По состоянию на 13:00 22 февраля на Кубани действуют 3 экстренных предупреждения.

Это предупреждения о лавиноопасности, возможному подъему уровня воды на юго-западных притоках реки Кубань в Горячем Ключе, Северском и Абинском районах, а также на реках юго-восточной территории края в Апшеронском и Белореченском районах. Также возможен подъем уровня воды в реках на Черноморском побережье в Геленджике и в Туапсинском районе.

С 17 февраля в крае продолжает функционировать рабочая группа постоянно действующего оперативного штаба при комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС Краснодарского края с развертыванием группы мониторинга обстановки в Сочи. ГУ МЧС России по Краснодарскому краю функционирует в режиме повышенной готовности, сообщает пресс-служба ведомства.

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