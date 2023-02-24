В Краснодарском крае продлили штормовое предупреждение о лавиноопасности в горах
Общество
24.02.2023 11:32
Штормовое предупреждение о лавиноопасности на территории Краснодарского края будет действовать до 26 февраля.
По данным синоптиков, с 18:00 24 февраля до 18:00 26 февраля в горах Краснодарского края и Республики Адыгея выше 1,5 тыс. и будет лавиноопасно, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Ранее сообщалось о том, что в Краснодарском крае продолжают действовать 3 штормовых предупреждения.
Популярные новости
- Год санкций на фоне СВО. Ожидание vs реальность
- «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
- Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
- Улицу в Прикубанском округе Краснодара назовут именем заслуженного журналиста Кубани Владимира Рунова
- В Туапсинском районе восстановили водопровод над рекой в селе Кирпичном, сорванный потоком воды
- Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину