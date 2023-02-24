В Краснодарском крае продлили штормовое предупреждение о лавиноопасности в горах

Штормовое предупреждение о лавиноопасности на территории Краснодарского края будет действовать до 26 февраля.

По данным синоптиков, с 18:00 24 февраля до 18:00 26 февраля в горах Краснодарского края и Республики Адыгея выше 1,5 тыс. и будет лавиноопасно, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось о том, что в Краснодарском крае продолжают действовать 3 штормовых предупреждения.