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В Краснодарском крае приступили к проектированию трех пожарных депо

Общество
14.09.2022 09:40
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-pristupili-k-proektirovaniyu-treh-pozharnyh-depo
В Краснодарском крае приступили к проектированию трех пожарных депо
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Здания для подразделений пожарной службы планируют возвести в Тихорецком, Каневском и Усть-Лабинском районах.

В сентябре 2022 года власти Кубани заключили несколько государственных контрактов на проектирование пожарных депо в трех районах региона.

В станице Еремезино-Борисовская Тихорецкого района спроектируют здание площадью 540 кв. м. Для круглосуточного дежурства депо оснастят двумя новыми пожарными машинами и современной техникой. Построить его планируют в 2024 году.

Также приступили к проектированию пожарного депо в поселке Кубанская Степь Каневского района. Тут будут постоянно находиться две пожарные машины. Возвести объект власти планируют в 2025 году.

В станице Новолабинская Усть-Лабинского района депо вступит в строй в 2026 году.

Аналогичные стройки ведутся в станице Костромской Мостовского района и в поселке Первомайском Горячего Ключа. Госэкспертиза дала положительное заключение по депо в селе Шабельское Щербиновского района.

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