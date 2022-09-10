В Красноармейском районе построят школу на 1,1 тыс. мест

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

Новая школа появится в станице Марьянской на улице Просвещения, 9. Проект образовательного учреждения получил положительное заключение экспертизы.

Общая площадь трехэтажного здания составит около 24 тыс. кв. метров. В новой школе разместят актовый и спортивный залы, столовую, библиотеку, а также кабинеты медицинской помощи и психолога. На территории учреждения разместят спортивные и игровые площадки.

За последние 7 лет на Кубани построили 66 школ и 164 детских сада. Соцобъекты в регионе возводят по краевым госпрограммам, а также в рамках национальных проектов «Образование» и «Демография», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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