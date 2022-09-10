Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Красноармейском районе построят школу на 1,1 тыс. мест

Общество
10.09.2022 17:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnoarmejskom-rajone-postroyat-shkolu-na-1-1-tys-mest
В Красноармейском районе построят школу на 1,1 тыс. мест
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

Новая школа появится в станице Марьянской на улице Просвещения, 9. Проект образовательного учреждения получил положительное заключение экспертизы.

Общая площадь трехэтажного здания составит около 24 тыс. кв. метров. В новой школе разместят актовый и спортивный залы, столовую, библиотеку, а также кабинеты медицинской помощи и психолога. На территории учреждения разместят спортивные и игровые площадки.

За последние 7 лет на Кубани построили 66 школ и 164 детских сада. Соцобъекты в регионе возводят по краевым госпрограммам, а также в рамках национальных проектов «Образование» и «Демография», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Темрюкском районе завершают капитальный ремонт в двух школах.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Анапе продают особняк по проекту замка принца Дубая почти за полмиллиарда рублей
В Анапе продают особняк по проекту замка принца Дубая почти за полмиллиарда рублей
Фейковый аккаунт Guardian сообщил о смерти британской королевы Елизаветы II
Фейковый аккаунт Guardian сообщил о смерти британской королевы Елизаветы II
В пункты вакцинации Краснодарского края поступила назальная вакцина от COVID-19
В пункты вакцинации Краснодарского края поступила назальная вакцина от COVID-19
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
Кондратьев: благодаря господдержке кубанское предприятие в 1,5 раза увеличило производство этикеток
Кондратьев: благодаря господдержке кубанское предприятие в 1,5 раза увеличило производство этикеток
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Выборы под наблюдением: что и кому можно делать на избирательных участках, а чего нельзя?
  2. В Славянске-на-Кубани в список надомного голосования по ошибке попал умерший
  3. Ура, каникулы: как школьники будут отдыхать в новом учебном году
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В Краснодарском крае с приходом холодного фронта 12 сентября испортится погода
  6. «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
Прямой эфир
Мы в соцсетях