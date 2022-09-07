В Темрюкском районе завершают капитальный ремонт в двух школах
Общество
07.09.2022 11:03
Ремонт выполняют в городской школе № 3 Темрюка и школе № 19 в станице Фонталовской. Учебные заведения приводят в порядок в рамках федеральной программы, учрежденной президентом России Владимиром Путиным.
В школе № 3 Темрюка начали декоративную покраску стен и сборку мебели во внутренних помещениях. Также завершают укладку тротуарной плитки и монтаж композитных панелей стен здания.
«Сейчас уже можно оценить масштаб проделанной работы, результаты впечатляют, но главную оценку дадут, конечно же, учащиеся школы», — написал в Telegram глава Темрюкского района Федор Бабенков.
Капитальный ремонт в школах Темрюка и Фонталовской находится в завершающей стадии.
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