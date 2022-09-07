В Темрюкском районе завершают капитальный ремонт в двух школах

Фото t.me/FedorBabenkov

Ремонт выполняют в городской школе № 3 Темрюка и школе № 19 в станице Фонталовской. Учебные заведения приводят в порядок в рамках федеральной программы, учрежденной президентом России Владимиром Путиным.

В школе № 3 Темрюка начали декоративную покраску стен и сборку мебели во внутренних помещениях. Также завершают укладку тротуарной плитки и монтаж композитных панелей стен здания.

«Сейчас уже можно оценить масштаб проделанной работы, результаты впечатляют, но главную оценку дадут, конечно же, учащиеся школы», — написал в Telegram глава Темрюкского района Федор Бабенков.

Капитальный ремонт в школах Темрюка и Фонталовской находится в завершающей стадии.

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