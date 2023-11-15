В Краснодарском крае приступили к капремонту многоэтажек из плана на 2024 год

Строительно-монтажные работы стартовали на 37 объектах в 13 муниципалитетах. В семи районах планы по капремонту планируют завершить в этом году.

По словам вице-губернатора Краснодарского края Андрея Прошунина, в Выселковском, Кавказском, Новопокровском, Павловском и Успенском районах. В Белоглинском районе план 2024 года завершили досрочно.

Всего ремонт уже завершили в 13 многоквартирных домах из плана на будущий год, почти у всех отремонтировали крыши.

«За последние годы мы выработали эффективный механизм, при котором конкурсные процедуры проводим заблаговременно. Это обеспечивает непрерывность процесса, позволяет не затягивать сроки капремонта. Мы понимаем, что многие жители его ждут», — сказала вице-губернатор.

Андрей Прошунин добавил, что в 2024 году на Кубани по неотложному ремонту планируют включить значительное число многоквартирных домов на сумму более 500 млн рублей.

Всего планируют отремонтировать более 600 многоквартирных домов, в которых живут около 52 тыс. человек. В порядок приведут более 550 внутридомовых инженерных систем, в 35 домах заменят 107 лифтов. В целом выполнят около 1,2 тыс. видов работ.

Из плана на этот год капремонт продолжается в 48 МДК. В основном идут ремонты фасадов и крыш, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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