В Краснодарском крае приставы во время рейда арестовали 19 автомобилей
Происшествия
19.09.2022 11:36
Судебные приставы совместно с сотрудниками ДПС провели рейд по взысканию задолженностей в Усть-Лабинском районе.
Для проверки имеющихся долгов остановили несколько десятков транспортных средств. В результате приставы арестовали 19 автомобилей должников, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ ФССП по Краснодарскому краю.
Общая стоимость арестованных транспортных средств — около 8,5 млн рублей. Во время рейда в Усть-Лабинском районе чаще всего выявляли должников по налогам.
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