Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодарском крае приставы во время рейда арестовали 19 автомобилей

Происшествия
19.09.2022 11:36
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-pristavy-vo-vremya-rejda-arestovali-19-avtomobilej
В Краснодарском крае приставы во время рейда арестовали 19 автомобилей
Фото пресс-службы ГУ ФССП по Краснодарскому краю

Судебные приставы совместно с сотрудниками ДПС провели рейд по взысканию задолженностей в Усть-Лабинском районе.

Для проверки имеющихся долгов остановили несколько десятков транспортных средств. В результате приставы арестовали 19 автомобилей должников, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

Общая стоимость арестованных транспортных средств — около 8,5 млн рублей. Во время рейда в Усть-Лабинском районе чаще всего выявляли должников по налогам.

Читайте также: в Краснодарском крае приставы за полгода взыскали с автонарушителей свыше 180 млн рублей.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В сети появился фейк о запрете проезда по Крымскому мосту для военнообязанных
В сети появился фейк о запрете проезда по Крымскому мосту для военнообязанных
В Краснодарском крае неизвестный водитель сбил на трассе 16 диких кабанов и скрылся
В Краснодарском крае неизвестный водитель сбил на трассе 16 диких кабанов и скрылся
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
МЧС: в Краснодарском крае 18 сентября ожидается сильная жара +39°C
МЧС: в Краснодарском крае 18 сентября ожидается сильная жара +39°C
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Краснодарском крае 19 сентября ожидаются ливни с грозой и градом
  2. В Геленджике для жителей и туристов открыли космическую станцию «Алмаз»
  3. Отпуск в бархатный сезон: что выбрать?
  4. В Апшеронском районе вдоль реки Пшеха сошел оползень
  5. Из Сочи запустят прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
  6. Краснодарский край вошел в тройку самых спортивных регионов России
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях