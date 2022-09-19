В Краснодарском крае приставы во время рейда арестовали 19 автомобилей

Фото пресс-службы ГУ ФССП по Краснодарскому краю

Судебные приставы совместно с сотрудниками ДПС провели рейд по взысканию задолженностей в Усть-Лабинском районе.

Для проверки имеющихся долгов остановили несколько десятков транспортных средств. В результате приставы арестовали 19 автомобилей должников, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

Общая стоимость арестованных транспортных средств — около 8,5 млн рублей. Во время рейда в Усть-Лабинском районе чаще всего выявляли должников по налогам.

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