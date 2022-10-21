В Краснодарском крае приставы приостановили взыскание долгов с 865 мобилизованных
Общество
21.10.2022 12:23
Согласно закону, по просьбе должника исполнительное производство может быть приостановлено.
Сейчас служба ведет прием заявлений. Сотрудники ежедневно дежурят в краевом сборном пункте Военного комиссариата Краснодара.
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