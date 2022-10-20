В Краснодарском крае приставы арестовали частный самолет стоимостью 40 млн рублей

Фото пресс-службы ГУ ФССП России по Краснодарскому краю

В Динском районе судебные приставы арестовали шестиместный легкий самолет американского производства. Судно используется для деловых поездок. Владелец самолета задолжал около 6 млн 679 тыс. рублей.

Самолет Piper РА-34-220Т Seneca III находился на одном из аэродромов района. Приставы на месте составили акт описи воздушного судна. После чего лайнер оставили на ответственное хранение представителю организации-должника, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

По предварительной оценке, стоимость арестованного самолета составляет около 40 млн рублей. Если должник не погасит долг в ближайшее время, судно выставят на торги.

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