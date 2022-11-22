В Краснодарском крае «Приора» сбила насмерть пешехода, который в темноте шел по дороге

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Авария произошла 21 ноября около 23:00 на 21-м километре трассы Тбилисская — Кропоткин в Кавказском районе.

По предварительным данным, 39-летний водитель ехал за рулем «Лада Приора» и сбил мужчину, который шел по проезжей части дороги в попутном направлении. В результате происшествия 3пешеход погиб на месте.

Личность погибшего пока не установили, обстоятельства ДТП выясняются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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