В Краснодарском крае «Приора» сбила насмерть пешехода, который в темноте шел по дороге
Происшествия
22.11.2022 13:02
Авария произошла 21 ноября около 23:00 на 21-м километре трассы Тбилисская — Кропоткин в Кавказском районе.
По предварительным данным, 39-летний водитель ехал за рулем «Лада Приора» и сбил мужчину, который шел по проезжей части дороги в попутном направлении. В результате происшествия 3пешеход погиб на месте.
Личность погибшего пока не установили, обстоятельства ДТП выясняются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.
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