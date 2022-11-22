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В Краснодарском крае «Приора» сбила насмерть пешехода, который в темноте шел по дороге

Происшествия
22.11.2022 13:02
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-priora-sbila-nasmert-39-letnego-peshehoda-kotoryj-v-temnote-shel-po-doroge
В Краснодарском крае «Приора» сбила насмерть пешехода, который в темноте шел по дороге
Фото t.me/gibdd123region

Авария произошла 21 ноября около 23:00 на 21-м километре трассы Тбилисская — Кропоткин в Кавказском районе.

По предварительным данным, 39-летний водитель ехал за рулем «Лада Приора» и сбил мужчину, который шел по проезжей части дороги в попутном направлении. В результате происшествия 3пешеход погиб на месте.

Личность погибшего пока не установили, обстоятельства ДТП выясняются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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