В Краснодарском крае приезжий усыпил таксиста, чтобы провернуть аферу по угону мотоцикла

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление произошло в Красноармейском районе. У местного жителя приезжий угнал спортивный мотоцикл стоимостью 600 тыс. рублей.

В полицию обратился житель станицы Марьянской. Он рассказал, что разместил объявление о продаже мотоцикла. Через некоторое время с ним связался покупатель. Мужчина попросил провести тест-драйв мотоцикла и во время поездки скрылся.

В ходе розыска полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 34-летний житель Челябинской области. Мужчину задержали.

Подозреваемый сознался в содеянном и рассказал, что перед угоном он заказал такси. Водителя мужчина угостил кофе со снотворным, а когда тот уснул, посадил его на переднее пассажирское сиденье. Затем мужчина приехал на этой машине к продавцу мотоцикла, а спящего таксиста выдал за своего родственника. Угнав во время тест-драйва мотоцикл, злоумышленник уехал в Краснодар. После этого он перегнал его в Челябинскую область и оставил на хранение брату.

Возбудили уголовное дело, угонщик находится под стражей. Мужчине грозит до шести лет колонии, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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