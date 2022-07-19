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В Краснодаре парень угнал неисправный грузовик, чтобы подвезти друга. В итоге дошли пешком

Происшествия
19.07.2022 14:51
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-paren-ugnal-neispravnyj-gruzovik-chtoby-podvezti-druga
В Краснодаре парень угнал неисправный грузовик, чтобы подвезти друга. В итоге дошли пешком
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

С заявлением об угоне грузовика в полицию Краснодара обратилась директор фирмы по доставке питьевой воды. Она рассказала, что в связи с технической неисправностью водитель оставил машину на парковке ТЦ на улице Индустриальной. Вернувшись на следующий день, машину он не нашел.

Правоохранители обнаружили угнанный автомобиль в поселке Яблоновском в Адыгее. Они установили личность подозреваемого. Им оказался 22-летний краснодарец, у которого уже имеются судимости за кражу и угон. Парня задержали в поселке Энем.

Он во всем признался и рассказал, что увидел ключи в замке зажигания автомобиля и решил подвезти своего друга. По дороге произошла поломка одного из агрегатов грузовика. Мужчины бросили машину и продолжили путь пешком.

На подозреваемого завели уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Краснодару.

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