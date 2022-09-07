В Краснодарском крае при столкновении «Газели» с молоком и бензовоза погибли 2 человека
Авария с участием трех автомобилей произошла около 10:00 в районе 183 км дороги Краснодар — Ейск.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Газель» ехал со стороны Краснодара в сторону Ейска, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo. После этого в грузовик врезался ехавший за ним автомобиль Hyundai.
В результате ЛТП водители автомобилей «Газель» и Volvo погибли на месте. Водитель Hyundai не пострадал, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Движение на участке дороги сейчас перекрыто. На месте работают инспекторы ГИБДД. Для легковых автомобилей организовали объезд по грунтовой дороге. Водителям грузиков следует выбрать альтернативный маршрут или дождаться, когда движение будет восстановлено.
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