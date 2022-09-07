Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодарском крае BMW проехал на красный свет и сбил на переходе 10-летнего школьника

Происшествия
07.09.2022 10:56
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-bmw-proehal-na-krasnyj-svet-i-sbil-na-perehode-10-letnego-shkolnika
Видео t.me/tipichkras

Авария произошла 6 сентября около 19:00 на пересечении улиц Ленина и 12 Декабря в Курганинске.

По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля BMW ехал по улице Ленина со стороны улицы Карла Маркса в сторону улицы Пушкина. На регулируемом перекрестке с улицей 12 Декабря автомобиль проехал на красный свет и сбил 10-летнего мальчика, перебегавшего дорогу по переходу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате ДТП ребенок получил травмы, его госпитализировали в Курганинскую ЦРБ. Обстоятельства, послужившие причиной аварии, устанавливаются.

Читайте также: под Горячим Ключом двое подростков разбились на легковушке, слетев с горной дороги.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Анапе отменили концерт Сергея Лазарева
В Анапе отменили концерт Сергея Лазарева
В Краснодаре неадекватная женщина устроила стриптиз на улице Промышленной
В Краснодаре неадекватная женщина устроила стриптиз на улице Промышленной
Прокуратура: девятиклассник выпрыгнул из окна школы в Краснодаре после вызова к директору за курение
Прокуратура: девятиклассник выпрыгнул из окна школы в Краснодаре после вызова к директору за курение
Платный вход или карта? Неизвестные устройства появились у японского сада в парке «Краснодар»
Платный вход или карта? Неизвестные устройства появились у японского сада в парке «Краснодар»
В Новороссийске водолазы проверят дно на пляже «Кристалл» на наличие фосфора
В Новороссийске водолазы проверят дно на пляже «Кристалл» на наличие фосфора
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. ФСБ выявила 187 участников «Колумбайна» в Краснодарском крае и еще в 45 регионах России
  2. В России разработали вакцину против оспы обезьян
  3. Ура, каникулы: как школьники будут отдыхать в новом учебном году
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В Краснодаре «черным вдовам» увеличили сроки за махинации с квартирами одиноких пожилых людей
  6. «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
Прямой эфир
Мы в соцсетях