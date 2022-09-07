В Краснодарском крае BMW проехал на красный свет и сбил на переходе 10-летнего школьника

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Авария произошла 6 сентября около 19:00 на пересечении улиц Ленина и 12 Декабря в Курганинске.

По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля BMW ехал по улице Ленина со стороны улицы Карла Маркса в сторону улицы Пушкина. На регулируемом перекрестке с улицей 12 Декабря автомобиль проехал на красный свет и сбил 10-летнего мальчика, перебегавшего дорогу по переходу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате ДТП ребенок получил травмы, его госпитализировали в Курганинскую ЦРБ. Обстоятельства, послужившие причиной аварии, устанавливаются.

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