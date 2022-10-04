В Краснодарском крае при падении с мотоцикла пострадали мужчина и женщина
Происшествия
04.10.2022 17:23
Авария произошла 3 октября в 19:10 на 82 км трассы А-146 Краснодар — Верхнебаканский в Абинском районе.
По предварительным данным, 34-летний водитель — житель станицы Холмской и его 41-летняя пассажирка ехали на мотоцикле Honda. Мужчина не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Мотоцикл завалился на бок.
В результате ДТП водитель и его пассажирка получили травмы и были госпитализированы в ЦРБ Абинска. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает отдел пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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