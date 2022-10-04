В Краснодаре «Газель» протаранила припаркованный грузовик
Происшествия
04.10.2022 10:30
ДТП произошло утром 4 октября на Западном обходе.
Видео с места аварии в соцсети выложили очевидцы.
«Утром 44-летний водитель «Газели», двигаясь по улице Западный обход, врезался в припаркованный из-за технической неисправности автомобиль МАЗ», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.
В результате ДТП пострадавших нет. По факту аварии проводится проверка.
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