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В Краснодаре «Газель» протаранила припаркованный грузовик

Происшествия
04.10.2022 10:30
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-gazel-protaranivala-priparkovannyj-gruzovik
Фото t.me/chpkrasnodara

ДТП произошло утром 4 октября на Западном обходе.

Видео с места аварии в соцсети выложили очевидцы.

«Утром 44-летний водитель «Газели», двигаясь по улице Западный обход, врезался в припаркованный из-за технической неисправности автомобиль МАЗ», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

В результате ДТП пострадавших нет. По факту аварии проводится проверка.

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