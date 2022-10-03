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В Краснодарском крае будут судить водителя микроавтобуса за смерть пассажирки в ДТП

Происшествия
03.10.2022 15:33
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-budut-sudit-voditelya-mikroavtobusa-za-smert-passazhirki-v-dtp
В Краснодарском крае будут судить водителя микроавтобуса за смерть пассажирки в ДТП
Фото пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Смертельная авария произошла в ночь на 30 июля в Кущевском районе. В октябре уголовное дело в отношении водителя направили в суд.

По данным следствия, микроавтобус с 15 пассажирами ехал из Анапы в сторону Ростова-на-Дону. В районе хутора Водяная Балка Кущевского района 48-летний водитель уснул и потерял контроль над дорогой. Микроавтобус съехал на обочину и врезался в припаркованный грузовик.

В результате ДТП погибла 46-летняя женщина, еще 3 пассажира с различными травмами были госпитализированы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следствие собрало достаточно доказательств, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», водитель микроавтобуса Volkswagen протаранил остановившийся на обочине «КамАЗ».

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