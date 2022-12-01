В Краснодарском крае предприниматели привлекли 850 млн рублей кредитов на развитие туризма

Кубань вошла в топ-3 регионов России с высоким туристическим потенциалом.

Лидером стала Москва — 1,08 млрд рублей, на третьем месте Санкт-Петербург — 833 млн рублей. Всего представители малого и среднего бизнеса сферы туризма привлекли кредиты на 7,5 млрд рублей.

«Кредитные средства направлены на развитие туристической инфраструктуры, строительство и реновацию гостиниц, отелей», — сообщает Минэкономразвития РФ в Telegram.

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