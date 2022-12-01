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В Краснодарском крае предприниматели привлекли 850 млн рублей кредитов на развитие туризма

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-predprinimateli-privlekli-850-mln-rublej-kreditov-na-razvitie-turizma
В Краснодарском крае предприниматели привлекли 850 млн рублей кредитов на развитие туризма
Фото пресс-службы администрации Сочи

Кубань вошла в топ-3 регионов России с высоким туристическим потенциалом.

Лидером стала Москва — 1,08 млрд рублей, на третьем месте Санкт-Петербург — 833 млн рублей. Всего представители малого и среднего бизнеса сферы туризма привлекли кредиты на 7,5 млрд рублей.

«Кредитные средства направлены на развитие туристической инфраструктуры, строительство и реновацию гостиниц, отелей», — сообщает Минэкономразвития РФ в Telegram.

Читайте также: в 2022 году туротрасль Кубани получит более 780 млн рублей господдержки. Об этом рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондартьев. Поддержку от государства можно получить на покрытие связанных с развитием инфраструктуры затрат, например, создание доступной туристской среды для людей с ограниченными возможностями.

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