В Краснодарском крае предприниматели привлекли 850 млн рублей кредитов на развитие туризма
Экономика
01.12.2022 18:12
Кубань вошла в топ-3 регионов России с высоким туристическим потенциалом.
Лидером стала Москва — 1,08 млрд рублей, на третьем месте Санкт-Петербург — 833 млн рублей. Всего представители малого и среднего бизнеса сферы туризма привлекли кредиты на 7,5 млрд рублей.
«Кредитные средства направлены на развитие туристической инфраструктуры, строительство и реновацию гостиниц, отелей», — сообщает Минэкономразвития РФ в Telegram.
Читайте также: в 2022 году туротрасль Кубани получит более 780 млн рублей господдержки. Об этом рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондартьев. Поддержку от государства можно получить на покрытие связанных с развитием инфраструктуры затрат, например, создание доступной туристской среды для людей с ограниченными возможностями.
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