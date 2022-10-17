Кондратьев: в этом году туротрасль Кубани получит более 780 млн рублей господдержки
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о том, что туристическая отрасль региона получит около 750 млн рублей в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
По словам губернатора, еще 30 млн рублей выделит краевой бюджет. В итоге на развитие отрасли в этом году направят более 780 млн рублей.
«Средства пойдут на разработку национальных турмаршрутов, строительство автокемпингов, обустройство пляжей. На субсидии могут рассчитывать предприниматели, которые создают новые современные туристические продукты, комфортные объекты для отдыха или модернизируют уже существующие», — отметил губернатор.
Поддержку от государства можно получить на покрытие связанных с развитием инфраструктуры затрат, например, создание безбарьерной туристской среды для людей с ограниченными возможностями — оборудование пандусов, подъемников, электронных путеводителей.
Ростуризм в рамках нацпроекта в этом году учредил конкурс для развития внутреннего и въездного туризма. От Кубани поступило более 140 заявок. Предприниматели и организации с конкретными проектами получат 95 субсидий до конца года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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