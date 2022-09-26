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Ростуризм: Краснодарскому краю одобрили льготные кредиты на создание новых отелей

Экономика
26.09.2022 09:56
Ссылка https://kuban24.tv/item/rosturizm-krasnodarskomu-krayu-odobrili-lgotnye-kredity-na-sozdanie-novyh-otelej
Ростуризм: Краснодарскому краю одобрили льготные кредиты на создание новых отелей
Фото pexels.com

Ростуризм одобрил льготные кредиты на создание 13,5 тыс. современных номеров в разных регионах России. Об этом 26 сентября сообщила глава ведомства Зарина Догузова.

В Ростуризме отобрали 51 инвестпроект суммарно на 13,5 тыс. номеров, которые поддержали в рамках программы льготного кредитования бизнеса на строительство и реконструкцию отелей. Инвесторам предоставят льготные кредиты под 3-5% годовых на 15 лет, а Ростуризм субсидирует банкам сумму в размере ставки рефинансирования.

В число лидеров отбора в этом году вошли Краснодарский Край, Крым, Алтай, регионы Кавказа. Суммарно там планируют создать порядка 8 тыс. новых номеров. Кроме того, около 5 тыс. номеров появятся на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке и центральной части РФ.

Эту меру поддержки запустили в 2021 году по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Она позволит ускорить создание качественных современных гостиниц и санаториев.

«Для нас очень важно, что большинство отобранного в этом году номерного фонда — более 70% — будет создано на курортных и природных территориях. То есть именно там, куда едет большинство туристов, включая семьи с детьми. И там, где особенно остро не хватает качественной инфраструктуры», — написала Догузова в Telegram.

Объем инвестиций составит около 240 млрд рублей. Из них свыше 166 млрд рублей бизнес привлечет в виде льготных кредитов.

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