Курорты Краснодарского края презентовали предложения зимнего сезона
Общество
22.09.2022 12:03
На онлайн-форуме «Знай наше: зима 22/23» назвали наиболее востребованные виды отдыха у туристов. В холодный период они предпочитают посещать термальные источники, спускаться по горнолыжным склонам и созерцать виды моря, сидя на пляжной качели.
Площадки с деревянными настилами, где установлены инсталляции и организованны фотозоны, пользуются зимой особым спросом. Это показал опыт минувшего года. В 2022 году турпоток в Краснодарский край вырос на 3,5%. Санатории и отели еще не закрыли бархатный сезон, но уже готовятся к новым заездам.
Читайте также: с мая по август на курортах страны отдохнули 25 млн туристов.
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