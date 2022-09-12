Ростуризм: с мая по август на курортах страны отдохнули 25 млн туристов

Видео канала «Кубань 24»

Около 25 млн россиян отдохнули летом на курортах России. Предварительные итоги подвели в Ростуризме.

Статистика этого года превысила показатели прошлого и допандемийного 2019 года. Особенно много гостей встретил Краснодарский край.

«Несмотря на транспортные ограничения, на популярных южных направлениях сезон состоялся В Крыму падение спроса составило порядка 20% относительно прошлого года. А в Краснодарском крае показатели туристического потока даже превысили прошлогодние на несколько процентов», — сказала руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

Глава Ростуризма отметила, что кроме традиционного пляжного отдыха на Черном море и Балтике, в стране пользуются популярностью туристические маршруты Алтая, Карелии, Байкала. Почти в два раза возрос интерес к отдыху на Северном Кавказе. Впереди старт горнолыжного сезона — продажи туров и бронирования гостиниц уже возросли в два-три раза. Это связывают с успешной реализацией программы туристического кешбэка.