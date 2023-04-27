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В Краснодарском крае предложили ограничить импорт яблок в Россию

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-predlozhili-ogranichit-import-yablok-v-rossiyu
В Краснодарском крае предложили ограничить импорт яблок в Россию
Фото JillWellington, pixabay.com

Об этом 27 апреля сообщил глава краевого министерства сельского хозяйства Федор Дерека во время конференции «Абрикос» в Геленджике.

«В свете последних событий мы хотя бы в какой-то степени себя ограничим от импорта той продукции, которая здесь реально не нужна. Россия производит 1,5 млн т. яблок, из них доля Кубани 500 тыс. т.», — рассказал министр сельского хозяйства Краснодарского края.

По его словам, сейчас потребность всех жителей России в яблоках составляет около 2 млн т. в год.

Дерека отметил, что на Кубани фермерам оказывают все необходимую поддержку при закладке новых садов.  Себестоимость закладки садов интенсивного типа сейчас составляет около 3 млн рублей. Для фермеров разработали специальную программу поддержки — «Малый сад», сообщает «РБК Краснодар».

Читайте также: Минсельхоз РФ в конце 2022 года не поддержал инициативу ограничить ввоз импортных яблок и слив в РФ. С такой инициативой в ведомство обращались садоводы Краснодарского края.

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