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Минсельхоз не поддержал инициативу ограничить ввоз импортных яблок и слив в РФ

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/minselhoz-ne-podderzhal-initsiativu-ogranichit-vvoz-importnyh-yablok-i-sliv-v-rf
Минсельхоз не поддержал инициативу ограничить ввоз импортных яблок и слив в РФ
Фото MarcoRoosink, pixabay.com

С соответствующей инициативой в ведомство обращались садоводы Краснодарского края. В Минсельхозе РФ рекомендовали им подготовить пакет документов для обоснования введения запрета на ввоз слив и яблок.

Обращение к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву направил гендиректор союза «Садоводы Кубани» Николай Щербаков. Резолюцию составили по итогам круглого стола «Состояние и перспективы развития промышленного садоводства Юга России», который провели на 29-й Международной сельскохозяйственной выставке «ЮгАгро 2022». Коллективное обращение подписали 24 руководителя отраслевых союзов и предприятий ЮФО и СКФО.

В документе сказано, что себестоимость произведенной в РФ плодовой продукции повсеместно увеличивается. Уточняется, что за последние 3 года она выросла в среднем на 50%. Вместе с тем цена реализации продукции снижается. По оценкам участников рынка, такая динамика может привести к катастрофическим последствиям для отрасли. По мнению садоводов, необходимо запретить ввоз импортных слив и яблок в период сбора урожая.

Щербаков подчеркнул, что в правительство, Минсельхоз, Минпромторг РФ неоднократно направляли документы, обосновывающие эту позицию. Однако ведомства просят глубокий макро- и микроэкономический анализ по определенной форме.

«Мы обратились в профильные организации с просьбой подготовить такую документацию. Оказалось, что стоимость услуги превышает 3 млн рублей. При этом не исключено, что подготовленные для нас материалы, стоимость которых неподъемна для бюджета союза, могут быть отклонены Евразийской экономической комиссией. К тому же, пока мы пытаемся решить эту, по сути, бюрократическую проблему, кубанские фермеры несут реальные убытки. Я думаю, что анализировать экономическую ситуацию должны государственные ведомства, а не мы», — цитирует Щербакова «Коммерсантъ».

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