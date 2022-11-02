Минпромторг внес алкоголь и продукцию Marvel и Disney в список параллельного импорта

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Об этом говорится в приказе министерства на официальном сайте правовой информации.

Согласно документу, Минпромторг дополнил перечень брендами автомобильных запчастей, продукцией химической промышленности, игрушками.

По параллельному импорту теперь можно будет поставлять продукцию торговых марок Marvel, Disney Pixar, DC Comics.

Кроме того, в списке некоторые бренды вин, шампанского и крепкие алкогольные напитки Jagermeister, White Horse, Malibu, Jose Cuervo, Jack Daniels’s и другие.

В Минпромторге уточнили, что в перечне спиртное, которое сейчас не производится в России в промышленных масштабах. При этом, например, по винной и коньячной продукции внутренняя потребность страны закрывается полностью, подчеркнули в ведомстве.

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