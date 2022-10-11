Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодарском крае построят 5 комплексов для переработки до 1,5 млн тонн мусора в год

Экономика
11.10.2022 17:46
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-postroyat-5-kompleksov-dlya-pererabotki-do-1-5-mln-tonn-musora-v-god
В Краснодарском крае построят 5 комплексов для переработки до 1,5 млн тонн мусора в год
Фото Nareeta Martin, unsplash.com

На Российском экологическом форуме регион подписал соглашение на развитие инфраструктуры обращения с отходами с Российским экологическим оператором (РЭО) и «РТ-Инвест».

В рамках соглашения в крае планируется построить пять мусороперерабатывающих комплексов. Инвестиции в них оцениваются в 23 млрд рублей.

Предполагается, что строительство разделят на два этапа. На первом начнут внедрение раздельного сбора, промышленной сортировки, компостирования органики и переработки вторичных ресурсов. Создание комплексов позволит отказаться от строительства новых полигонов. Соответственно, после второго этапа развития можно будет закрывать и рекультивировать действующие свалки, сообщил гендиректор компании «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

Согласно проекту, объекты будут принимать на обработку 100% входящего потока ТКО и будут включать в себя утилизацию в виде компостирования. В Туапсинском районе планируют построить комплекс на 350 т в год, в Анапе — на 200 тыс. т, в Армавире — на 450 тыс. т, в Староминской — на 200 тыс. т и в сочинском селе Верхнее Буу — на 300 тыс. т в год, сообщает пресс-служба РЭО.

Читайте также: первый этап создания системы обращения с отходами в РФ завершится к 2024 году.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В центре Киева утром прогремела серия взрывов
В центре Киева утром прогремела серия взрывов
Фейк: в Джанкое на севере Крыма произошел крупный взрыв
Фейк: в Джанкое на севере Крыма произошел крупный взрыв
В Краснодарском крае с 15 октября временно изменится график движения пригородных поездов
В Краснодарском крае с 15 октября временно изменится график движения пригородных поездов
Взрывы в Киеве: повреждены важные объекты инфраструктуры
Взрывы в Киеве: повреждены важные объекты инфраструктуры
Владельцем взорвавшегося на Крымском мосту грузовика оказался житель Кубани
Владельцем взорвавшегося на Крымском мосту грузовика оказался житель Кубани
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Сочи собаки загрызли 4-летнюю девочку в доме
  2. Под Геленджиком при строительстве дороги для джипинга Маркотху причинили ущерб на 13 млн рублей
  3. Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
  4. В Новороссийске семьи мобилизованных освободят от платы за детсады
  5. В Апшеронском районе в пещере обнаружили 7 тыс. краснокнижных летучих мышей
  6. Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях