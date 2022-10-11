В Краснодарском крае построят 5 комплексов для переработки до 1,5 млн тонн мусора в год

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На Российском экологическом форуме регион подписал соглашение на развитие инфраструктуры обращения с отходами с Российским экологическим оператором (РЭО) и «РТ-Инвест».

В рамках соглашения в крае планируется построить пять мусороперерабатывающих комплексов. Инвестиции в них оцениваются в 23 млрд рублей.

Предполагается, что строительство разделят на два этапа. На первом начнут внедрение раздельного сбора, промышленной сортировки, компостирования органики и переработки вторичных ресурсов. Создание комплексов позволит отказаться от строительства новых полигонов. Соответственно, после второго этапа развития можно будет закрывать и рекультивировать действующие свалки, сообщил гендиректор компании «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

Согласно проекту, объекты будут принимать на обработку 100% входящего потока ТКО и будут включать в себя утилизацию в виде компостирования. В Туапсинском районе планируют построить комплекс на 350 т в год, в Анапе — на 200 тыс. т, в Армавире — на 450 тыс. т, в Староминской — на 200 тыс. т и в сочинском селе Верхнее Буу — на 300 тыс. т в год, сообщает пресс-служба РЭО.

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