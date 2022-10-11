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Первый этап создания системы обращения с отходами в РФ завершится к 2024 году

Общество
11.10.2022 16:13
Ссылка https://kuban24.tv/item/pervyj-etap-sozdaniya-sistemy-obrashheniya-s-othodami-v-rf-zavershitsya-k-2024-godu
Первый этап создания системы обращения с отходами в РФ завершится к 2024 году
Фото Nick Fewings, unsplash.com

Об этом рассказала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко во время выступления на Российском экологическом форуме.

По ее словам, за 2022 год в стране создали систему и построят необходимые мощности по обращению с отходами I и II классов опасности. На эти цели направят 27 млрд рублей. В сфере ТКО за год создадут 34 объекта. Благодаря этому в России начнут сортировать на 3 млн т больше таких отходов и еще на 1 млн т больше утилизировать.

«Комплексная работа по созданию первичной системы в стране — с ТКО, со вторичными материальными ресурсами, с отходами I–II классов опасности — к 2024 году будет завершена», — сказала Абрамченко.

Она отметила, что первый экотехнопарк создадут в Ставропольском крае. Сейчас специалисты подключают к площадке инженерные коммуникации.

Абрамченко также напомнила, что в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» государство выделяет 10 млрд рублей на обращение с отходами. На эти деньги в стране создадут восемь экотехнопарков для утилизации и сортировки отходов. Одна из таких площадок появится в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба Правительства России.

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