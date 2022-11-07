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В Краснодарском крае полностью ликвидировали очередь из грузовиков на Керченскую переправу

Общество
07.11.2022 16:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-polnostyu-likvidirovali-ochered-iz-gruzovikov-na-kerchenskuyu-perepravu
В Краснодарском крае полностью ликвидировали очередь из грузовиков на Керченскую переправу
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По данным на 7 ноября, на парковке в поселке Ильич грузовых автомобилей нет.

По мере прибытия, водителям большегрузов выдают пропуск для погрузки на паромы. На месте работают 3 волонтера.

В регионе с 27 октября действует ограничение проезда к Керченской переправе. Большегрузы с неприоритетными грузами направляют в Крым по альтернативному маршруту через Таганрог, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Ранее сообщалось о том, что утром 7 ноября на перехватывающей парковке в поселке Ильич Темрюкского района погрузку на паром ожидали 7 грузовиков.

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