В Краснодарском крае полностью ликвидировали очередь из грузовиков на Керченскую переправу
Общество
07.11.2022 16:27
По данным на 7 ноября, на парковке в поселке Ильич грузовых автомобилей нет.
По мере прибытия, водителям большегрузов выдают пропуск для погрузки на паромы. На месте работают 3 волонтера.
В регионе с 27 октября действует ограничение проезда к Керченской переправе. Большегрузы с неприоритетными грузами направляют в Крым по альтернативному маршруту через Таганрог, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Ранее сообщалось о том, что утром 7 ноября на перехватывающей парковке в поселке Ильич Темрюкского района погрузку на паром ожидали 7 грузовиков.
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