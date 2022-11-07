В Краснодарском крае полностью ликвидировали очередь из грузовиков на Керченскую переправу

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По данным на 7 ноября, на парковке в поселке Ильич грузовых автомобилей нет.

По мере прибытия, водителям большегрузов выдают пропуск для погрузки на паромы. На месте работают 3 волонтера.

В регионе с 27 октября действует ограничение проезда к Керченской переправе. Большегрузы с неприоритетными грузами направляют в Крым по альтернативному маршруту через Таганрог, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Ранее сообщалось о том, что утром 7 ноября на перехватывающей парковке в поселке Ильич Темрюкского района погрузку на паром ожидали 7 грузовиков.