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В Краснодарском крае ликвидировали очередь грузовиков на Керченскую паромную переправу

Общество
07.11.2022 10:48
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-likvidirovali-ochered-gruzovikov-na-kerchenskuyu-paromnuyu-perepravu
В Краснодарском крае ликвидировали очередь грузовиков на Керченскую паромную переправу
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По данным краевого оперштаба на 7 ноября, на перехватывающей парковке в поселке Ильич Темрюкского района сейчас погрузку на паром ожидают 7 грузовиков.

Среди них 4 грузовика с продуктами и товарами первой необходимости. На перехватывающей парковке в поселке Ильиче дежурят 4 волонтера. Для водителей работают пункт обогрева и столовая.

Кроме того, для большегрузов в готовности парковки в районе станицы Старотитаровской и в порту Кавказ. Сейчас на этих стоянках грузовиков нет. Остальные перехватывающие парковки вывели в резерв, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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