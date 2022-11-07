В Краснодарском крае ликвидировали очередь грузовиков на Керченскую паромную переправу
Общество
07.11.2022 10:48
По данным краевого оперштаба на 7 ноября, на перехватывающей парковке в поселке Ильич Темрюкского района сейчас погрузку на паром ожидают 7 грузовиков.
Среди них 4 грузовика с продуктами и товарами первой необходимости. На перехватывающей парковке в поселке Ильиче дежурят 4 волонтера. Для водителей работают пункт обогрева и столовая.
Кроме того, для большегрузов в готовности парковки в районе станицы Старотитаровской и в порту Кавказ. Сейчас на этих стоянках грузовиков нет. Остальные перехватывающие парковки вывели в резерв, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
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