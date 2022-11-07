Через Керченский пролив паромы перевезли более 26,6 тыс. пассажиров
Общество
07.11.2022 09:43
По данным Минтранса РФ, 7 ноября в Керченском проливе действует штормовое предупреждение. Там дует северо-восточный ветер 13-18 м/с.
С начала работы паромной переправы на 7:00 7 ноября через пролив в обе стороны перевезли 26 тыс. 694 пассажира, 15 тыс. 649 автомобилей и 1 тыс. 21 ж/д вагон. На линии работают семь паромов. Они выполнили 491 рейс.
По данным Росгидромета, до вечера в проливе будет дуть сильный ветер с порывами до 20 м/с. Высота волн будет достигать 80-130 см. Осадков не ожидается, сообщает Минтранс РФ.
Читайте также: открыть движение по обеим полосам поврежденной части Крымского моста планируют 20 декабря.
Популярные новости
- Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
- В Краснодаре при пожаре в многоэтажке эвакуировали 36 жильцов и спасли двоих человек
- Пострадавшие при обстрелах дети из ЛНР отправились на отдых в Сочи
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- На Крымском мосту 8 ноября перекроют движение транспорта
- Бренды Giorgio Armani и Yves Saint Laurent возобновят поставки в Россию