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Через Керченский пролив паромы перевезли более 26,6 тыс. пассажиров

Общество
07.11.2022 09:43
Ссылка https://kuban24.tv/item/cherez-kerchenskuyu-perepravu-perevezli-bolee-26-6-tys-passazhirov
Через Керченский пролив паромы перевезли более 26,6 тыс. пассажиров
Фото t.me/morflot_gof

По данным Минтранса РФ, 7 ноября в Керченском проливе действует штормовое предупреждение. Там дует северо-восточный ветер 13-18 м/с.

С начала работы паромной переправы на 7:00 7 ноября через пролив в обе стороны перевезли 26 тыс. 694 пассажира, 15 тыс. 649 автомобилей и 1 тыс. 21 ж/д вагон. На линии работают семь паромов. Они выполнили 491 рейс.

По данным Росгидромета, до вечера в проливе будет дуть сильный ветер с порывами до 20 м/с. Высота волн будет достигать 80-130 см. Осадков не ожидается, сообщает Минтранс РФ.

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