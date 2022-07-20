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В Краснодарском крае полицейские и казаки сожгли более полутысячи кустов дикорастущей конопли

Происшествия
20.07.2022 13:02
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-politsejskie-i-kazaki-sozhgli-bolee-polutysyachi-kustov-dikorastushhej-konopli
В Краснодарском крае полицейские и казаки сожгли более полутысячи кустов дикорастущей конопли
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В ходе совместных рейдов в рамках операции «Мак-2022» полицейские, представители администраций и казачества ликвидировали наркосодержащие растения в Ейском и Лабинском районах.

Так на окраине станицы Должанской в Ейском районе они обнаружили и уничтожили плантацию дикорастущей конопли площадью около 2 тыс. кв. м. В станице Ладожской Лабинского района правоохранители и сотрудники администрации также ликвидировали кусты наркосодержащих растений.

Всего в результате рейдов уничтожили свыше 580 кустов конопли, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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