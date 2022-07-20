Мэрия Сочи опровергла информацию о смерти 25 наркоманов в Адлерском районе

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Информацию о массовой смерти наркозависимых в Адлерском районе распространили в соцсетях 20 июля.

Видеозаписи и фото запечатлели трупы в квартирах и автомобиле. Авторы снимков пояснили, что в Адлере за сутки погибли 25 наркозависимых после употребления метадона.

В администрации курорта опровергли эту информацию. По данным скорой помощи, никаких обращений по поводу массовых наркотических и алкогольных опьянений на курорте за последние сутки не зафиксировали.

«Видео, которое распространяется в социальных сетях, где речь о 25 летальных исходах является недостоверным. Ничего подобного на самом деле в Сочи не происходило. У нас обычно в среднем в сутки идет 2-3 обращения по поводу отравления, но за последние сутки их не было», — сообщил глава отдела координации медицинской помощи Сочи Александр Лебедев.

Сообщается, что с апреля в Сочи зафиксировали всего шесть смертей, связанных с употреблением наркотических веществ. Обстоятельства выясняют следователи СК и сотрудники полиции. Проводятся судебно-медицинские экспертизы.

В Сочи усилена по борьбе с хранением и распространением запрещенных веществ. Полицейские за полгода раскрыли 434 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Изъяли свыше 17 кг наркотических средств. Кроме того, закрыли около 150-ти сайтов, рекламирующих и распространяющих наркотики. Также закрыли сеть интернет-магазинов, продававших вещества.

Об известных адресах сбора, хранения и распространения наркотиков можно сообщить по номеру 112. Или по телефону горячей линии 264-14-70, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

«Сообщений о якобы массовой гибели 25-ти человек в Сочи в результате употребления запрещенных веществ в следственные отделы города Сочи СКР по краю не поступало», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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