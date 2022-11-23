В Краснодарском крае поймали двух налетчиков на букмекерскую контору, один остается в розыске

Видео пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Полицейские установили личности и местонахождение двух подозреваемых в разбойном нападении на букмекерскую контору в станице Отрадной, которое произошло 18 ноября.

Всего нападавших было трое. Двоих жителей Карачаево-Черкесской республики в возрасте 25 и 30 лет задержали по месту проживания и доставили в отдел. На период предварительного следствия их поместили под стражу. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Розыск третьего злоумышленника продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в букмекерскую контору зашли трое мужчин в балаклавах — двое с ружьями и один с ножом. Они сказали охраннику, чтобы он лег на пол, и потребовали у кассира деньги. Однако денег в букмекерской конторе не было. Узнав это, налетчики сбежали.