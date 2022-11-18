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В Краснодарском крае грабители с ружьями попытались ограбить букмекерскую контору

Происшествия
18.11.2022 15:41
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-grabiteli-s-ruzhyami-popytalis-ograbit-bukmekerskuyu-kontoru
В Краснодарском крае грабители с ружьями попытались ограбить букмекерскую контору

Преступление произошло в станице Отрадной и попало на записи камер видеонаблюдения.

На кадрах видно, что в букмекерскую контору зашли трое мужчин в балаклавах — двое с ружьями и один с ножом. Они сказали охраннику, чтобы он лег на пол, и потребовали у кассирши отдать им деньги из кассы. Однако кассы не оказалось. Заведение принимает платежи по безналичному расчету.

Грабители убедились, что кассы в букмекерской конторе нет, и убежали. Теперь их ищут правоохранители.

«Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, нацеленные на розыск и задержание преступников», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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