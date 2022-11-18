В Краснодаре пьяная девушка устроила дебош в трамвае и ограбила пассажирку

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление произошло в вечернее время в Юбилейном микрорайоне. Злоумышленницу задержали по горячим следам.

Местная жительница обратилась за помощью в полицию и рассказала, что сделала замечание в трамвае пассажирке, которая была пьяна и не оплатила проезд. Между ними произошла ссора. Водитель остановил трамвай. Нарушительница выхватила у женщины пакет с личными вещами и скрылась. Общая сумма ущерба составила 4 тыс. рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД Краснодара.

Грабительницу вскоре задержали сотрудники ДПС. Ей оказалась ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности за повреждение памятников истории и культуры 32-летняя местная жительница. Она призналась в совершении преступления и объяснила, что это произошло из-за алкогольного опьянения.

Девушка выбросила похищенное имущество, оставив себе только косметичку. Все украденные вещи нашли и вернули владелице.

Возбудили уголовное дело. Задержанную девушку подозревают в грабеже. За это преступление ей грозит до 4 лет лишения свободы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

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