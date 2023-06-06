В Краснодарском крае подтопленными остаются более 150 придомовых территорий и около 40 домов

По данным МЧС на 15:00 6 июня, в Армавире и в Лабинском районе продолжаются работы по откачке воды с подтопленных территорий.

В Лабинском районе и Армавире остаются подтопленными более 150 придомовых территорий и около 40 домов. На всех подтопленных территориях продолжаются работы по откачке воды. Также работают оценочные комиссии. В ликвидации последствий подтоплений участвуют более 180 человек и почти 100 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В Лабинском районе специалисты продолжают следить за уровнем воды в реках.

«В Лабинске поднялась Неволька в районе улицы Армавирское шоссе, произошел небольшой подмыв берега с левой стороны, техника уже на подходе. Угрозы подтопления соседних улиц и домовладений нет. В районе микрорайона «Виноградный-2» вода пошла на спад. Непростая обстановка сейчас на улице Победы. Вода растекается по улице. Это последствия повышения уровня Куксы и постоянного колебания уровня грунтовых вод», — сообщил глава Лабинского района Владимир Забураев в Telegram.

В Армавире на улице Пугачева на участке от улицы Советской Армии до улицы Луначарского прочищают открытые дренажные каналы для отвода дождевой воды. Дренажная система открытого типа диаметром 400 мм, расположенная на этом участке, принимает ливневые воды сразу с нескольких улиц. Также проведут прочистку еще нескольких аналогичных систем, сообщает пресс-служба администрации Армавира в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по данным на 5:30 6 июня, из-за подъема уровня воды в реках Кукса и Неволька во Владимирском сельском поселении подтопило 33 двора и 3 дома. В станице Упорной при выпадении осадков поднялись ручьи. Вода подтопила придомовые территории, размыла трубный переход на улице Лермонтова, повредила участок автодороги Усть-Лабинск — Лабинск — Упорная. Проезд по трассе перекрыли. В Армавире из-за непогоды оказались подтоплены 70 дворов, вода зашла в 20 домов. В городе действует режим ЧС.