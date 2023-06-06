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В Краснодарском крае подтопленными остаются 175 придомовых территорий и 44 дома

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-podtoplennymi-ostayutsya-175-pridomovyh-territorij-i-44-doma
В Краснодарском крае подтопленными остаются 175 придомовых территорий и 44 дома
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодраскому краю

По данным на 11:00 6 июня в Лабинске и станице Владимирской Лабинского района вода стоит на 165 придомовых территориях, также подтоплены 42 дома. В Армавире подтопленными остаются 10 придомовых территорий и два дома.

После дождя, прошедшего 6 июня в 6:45 в станице Владимирской на улице Красноармейской вода в реке Кукса поднялась выше берегов. Принято 126 заявок о подтоплении придомовых территорий, а также 26 заявок о подтоплении домов. Из них подтверждено три.

В настоящее время уровень води в реке снизился, перелива нет. Эвакуация местного населения не проводилась.

На подтопленных территориях работают оценочные комиссии. В работах по откачке воды задействованы 181 человек и 94 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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