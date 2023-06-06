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В Краснодарском крае подтопленными остаются 165 придомовых территорий и 42 дома

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-podtoplennymi-ostayutsya-165-pridomovyh-territorij-i-42-doma
В Краснодарском крае подтопленными остаются 165 придомовых территорий и 42 дома
Фото t.me/mingochskk

По данным на 17:00 6 июня, в Лабинском районе и в Армавире продолжается работа по ликвидации последствий подтопления.

В Лабинском районе остается подтопленными 155 придомовых территорий, в 40 домах стоит вода.

В Армавире остаются подтопленными 10 придомовых территорий, из них в 2 дома зашла вода.

Соцобъекты в зону подтопления не попали. Работы по откачке воды продолжаются. В ликвидации подтоплений участвуют 202 человека и 91 единица техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по данным на 5:30 6 июня, из-за подъема уровня воды в реках Кукса и Неволька во Владимирском сельском поселении Лабинского района подтопило 33 двора и 3 дома. В станице Упорной при выпадении осадков поднялись ручьи. Вода подтопила придомовые территории, размыла трубный переход на улице Лермонтова, повредила участок автодороги Усть-Лабинск — Лабинск — Упорная. Проезд по трассе перекрыли. В Армавире из-за непогоды оказались подтоплены 70 дворов, вода зашла в 20 домов. В городе действует режим ЧС.

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