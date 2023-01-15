В Краснодарском крае под лед провалился рыбак, он погиб
Происшествия
15.01.2023 14:05
Несчастный случай произошел накануне на лимане Фуртовый в Славянском районе.
По предварительным данным, рыбак провалился под лед и утонул. Тело мужчины обнаружили 15 января около 6:00.
Спасатели извлекли погибшего из воды. Обстоятельства несчастного случая выяснятся, сообщает Telegram-канал газеты «Заря Кубани».
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