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В Краснодарском крае под лед провалился рыбак, он погиб

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-pod-led-provalilsya-rybak-on-pogib
В Краснодарском крае под лед провалился рыбак, он погиб
Фото t.me/gazetazaryakubani

Несчастный случай произошел накануне на лимане Фуртовый в Славянском районе.

По предварительным данным, рыбак провалился под лед и утонул. Тело мужчины обнаружили 15 января около 6:00.

Спасатели извлекли погибшего из воды. Обстоятельства несчастного случая выяснятся, сообщает Telegram-канал газеты «Заря Кубани».

Читайте также: спасатели МЧС предупредили жителей Кубани об опасности выхода на тонкий лед.

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