Спасатели МЧС предупредили жителей Кубани об опасности выхода на тонкий лед
По данным МЧС, с 14 января в Краснодарском крае наблюдается потепление. В связи с этим выход на лед становится крайне опасным для жизни.
Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей. Чаще всего среди погибших оказываются дети, которые гуляют около замерзших водоемов без присмотра родителей. А также рыбаки, которые выходят на непрочный лед, чтобы порыбачить.
За прошедшую неделю инспекторы Центра ГИМС Главного управления провели более 130 бесед с населением о безопасности нахождение на воде и вблизи нее. Спасатели продолжают патрулировать водные объекты. К этой работе привлечено более 100 человек личного состава Центра ГИМС. Почти во всех школах провели занятия по безопасному поведению на водоемах зимой.
Чтобы избежать опасной ситуации на тонком льду, спасатели рекомендуют не выходить на него. Если вы оказались в воде, следует не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание, раскинуть руки в стороны и попытаться зацепиться за кромку льда. В воде телу надо придать горизонтальное положение по направлению течения, затем надо попытаться осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а затем вторую ноги на лед. Если лед выдержал, ползти к берегу следует, перекатываясь.
В случае возникновения ЧС следует звонить на телефоны: 01 (с городского), 101 — с мобильного и 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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