В Динском районе под лед провалился 13-летний мальчик, он погиб

Несчастный случай произошел 13 января на реке Кочеты в станице Старомышастовской.

В ЕДДС Динского района в 18:13 поступило сообщение о том, что пропал 13-летний мальчик, которого видели играющим на льду. На место прибыли спасатели, медики и полицейские. Начались поиски ребенка.

В 19:55 из реки Кочеты спасатели достали тело утонувшего мальчика. После обнаружения тела родителям ребенка оказали медпомощь, сообщает министерство ГО и ЧС Краснодарского края в Telegram.

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