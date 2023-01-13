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В Динском районе под лед провалился 13-летний мальчик, он погиб

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-dinskom-rajone-pod-led-provalilsya-13-letnij-malchik-on-pogib
В Динском районе под лед провалился 13-летний мальчик, он погиб
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Несчастный случай произошел 13 января на реке Кочеты в станице Старомышастовской.

В ЕДДС Динского района в 18:13 поступило сообщение о том, что пропал 13-летний мальчик, которого видели играющим на льду. На место прибыли спасатели, медики и полицейские. Начались поиски ребенка.

В 19:55 из реки Кочеты спасатели достали тело утонувшего мальчика. После обнаружения тела родителям ребенка оказали медпомощь, сообщает министерство ГО и ЧС Краснодарского края в Telegram.

Читайте также: провалившуюся под лед девочку спасли в Динском районе.

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