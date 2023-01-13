В Динском районе под лед провалился 13-летний мальчик, он погиб
Происшествия
13.01.2023 21:36
Несчастный случай произошел 13 января на реке Кочеты в станице Старомышастовской.
В ЕДДС Динского района в 18:13 поступило сообщение о том, что пропал 13-летний мальчик, которого видели играющим на льду. На место прибыли спасатели, медики и полицейские. Начались поиски ребенка.
В 19:55 из реки Кочеты спасатели достали тело утонувшего мальчика. После обнаружения тела родителям ребенка оказали медпомощь, сообщает министерство ГО и ЧС Краснодарского края в Telegram.
Читайте также: провалившуюся под лед девочку спасли в Динском районе.
Популярные новости
- Взять пулемет вызвался сам: Вадим Захарченко — солдат огня, разведчик жизни
- В Геленджике переименуют улицу Луначарского
- Житель Сочи выстрелил в соседа из ружья за замечание о дрифте по ночам
- В Краснодаре 18 января временно закроют для движения часть улицы Гоголя
- Жители Краснодара смогут увидеть новую часть «Аватара» в кинотеатрах с 19 января
- Опрос: почти половина мужчин России считает выход на пенсию позже женщин дискриминацией