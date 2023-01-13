Больше 10 минут в ледяной воде: провалившуюся под лед девочку спасли в Динском районе

Инцидент произошел 10 января около 17:00 в поселке Зарождение. Детские крики со стороны реки услышала одна из местных жительниц.

Подойдя поближе, она увидела ребенка на середине реки в полынье. На берегу находилась подружка тонущей девочки, она звала на помощь.

Женщина позвонила председателю местного ТОСа. Он незамедлительно приехал на место и попытался добраться по льду к тонущему ребенку. Однако лед трещал, и мужчина понял, что тоже может провалиться. На помощь пришли двое других мужчин. Они решили лечь на лед так, чтобы один держал другого за ноги, а тот дотянулся до девочки. Лед выдержал, и ребенка удалось вытащить.

На берегу с девочки сняли мокрую одежду. Потом ребенка завернули в плед и отвезли домой к председателю ТОСа. Оттуда вызвали скорую помощь и позвонили родителям. Пока медики добирались на место, девочку отогревали с помощью бутылок с горячей водой и давали теплое питье. Прибывшие сотрудники скорой помощи доставили ребенка в детское отделение ЦРБ.

Сообщается, что девочка, хотя и пробыла в ледяной воде более 10 минут, сильно не пострадала и уже выздоравливает, пишет газета «РВС».

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