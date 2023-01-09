Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Рыбак провалился под лед и погиб в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/rybak-provalilsya-pod-led-i-pogib-v-krasnodarskom-krae
Рыбак провалился под лед и погиб в Краснодарском крае
Фото пресс-службы "Кубань-СПАС"

Трагический случай произошла 6 января возле поселка Перевалка в Мостовском районе.

В тот день пенсионер отправился на рыбалку, вышел на тонкий лед и провалился. Прибывшие на место спасатели извлекли тело мужчины и транспортировали его на берег, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».

Спасатели просят жителей и гостей Краснодарского края не ходить по льду на водоемах, чтобы не подвергать себя смертельной опасности. Несмотря на морозы, лед в реках и озерах недостаточно прочный, чтобы выдержать вес человека.

Читайте также: спасатели пришли на помощь лебедям, вмерзшим в лед у берега лимана в Ейске. Это произошло в районе улиц Нижнесадовой и Армавирской 8 января.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Шесть человек пострадали в массовом ДТП под Анапой
Шесть человек пострадали в массовом ДТП под Анапой
На Крымском мосту из-за ремонта 10 января приостановят движение транспорта
На Крымском мосту из-за ремонта 10 января приостановят движение транспорта
В ночь на 8 января на побережье Сочи прогнозируют заморозки и гололед
В ночь на 8 января на побережье Сочи прогнозируют заморозки и гололед
Кладбище бойцов ЧВК «Вагнер», мемориал и часовню в Краснодарском крае показал Евгений Пригожин
Кладбище бойцов ЧВК «Вагнер», мемориал и часовню в Краснодарском крае показал Евгений Пригожин
«Прямая линия» Вениамина Кондратьева 12 января: как задать вопрос?
«Прямая линия» Вениамина Кондратьева 12 января: как задать вопрос?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Более 1 тыс. детей родились с начала года в Краснодарском крае
  2. СКР возбудил дело о незаконном строительстве гостиницы вместо музея памяти в Новороссийске
  3. В Краснодарском крае в очереди на Керченскую переправу ожидают 37 машин
  4. Новым главным тренером ПФК «Кубань» стал Андрей Сосницкий
  5. Семья осталась без дома из-за пожара в Динском районе
  6. К концу недели в Краснодарском крае потеплеет до +8 °C
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях