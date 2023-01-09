Рыбак провалился под лед и погиб в Краснодарском крае
Происшествия
09.01.2023 15:00
Трагический случай произошла 6 января возле поселка Перевалка в Мостовском районе.
В тот день пенсионер отправился на рыбалку, вышел на тонкий лед и провалился. Прибывшие на место спасатели извлекли тело мужчины и транспортировали его на берег, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».
Спасатели просят жителей и гостей Краснодарского края не ходить по льду на водоемах, чтобы не подвергать себя смертельной опасности. Несмотря на морозы, лед в реках и озерах недостаточно прочный, чтобы выдержать вес человека.
Читайте также: спасатели пришли на помощь лебедям, вмерзшим в лед у берега лимана в Ейске. Это произошло в районе улиц Нижнесадовой и Армавирской 8 января.
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