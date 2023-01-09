Рыбак провалился под лед и погиб в Краснодарском крае

Трагический случай произошла 6 января возле поселка Перевалка в Мостовском районе.

В тот день пенсионер отправился на рыбалку, вышел на тонкий лед и провалился. Прибывшие на место спасатели извлекли тело мужчины и транспортировали его на берег, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».

Спасатели просят жителей и гостей Краснодарского края не ходить по льду на водоемах, чтобы не подвергать себя смертельной опасности. Несмотря на морозы, лед в реках и озерах недостаточно прочный, чтобы выдержать вес человека.

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