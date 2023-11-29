В Краснодарском крае под колесами КамАЗа погиб 50-летний пешеход

Смертельная авария произошла 28 ноября в 19:00 на 17-м километре трассы Ладожская — Кирпильская в станице Кирпильской Усть-Лабинского района.

По предварительным данным, 40-летний мужчина ехал за рулем КамАЗа со стороны Усть-Лабинска в сторону хутора Восточного и сбил 50-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте.

В результате ДТП пешеход погиб на месте. Обстоятельства выясняются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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