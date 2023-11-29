Пятимесячный ребенок погиб и еще три человека пострадали в ДТП на Кубани

Авария произошла 28 ноября около 17:00 в районе 1312-го километра дороги М4 «Дон» в Динском районе.

По предварительным данным, 41-летний водитель Hyundai не выбрал безопасную дистанцию до едущего впереди автомобиля ВАЗ-2107 под управлением 37-летнего мужчины и врезался в него.

В результате ДТП в отечественной легковушке погиб 5-месячный ребенок. Также пострадали трое пассажиров отечественного автомобиля — 5-летний мальчик, 59-летняя женщина и 19-летняя девушка.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Сотрудники ГИБДД установили, что детей перевозили в детских удерживающих устройствах, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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