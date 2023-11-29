В Краснодарском крае почти ликвидировали последствия недавнего разгула стихии

С 26 ноября на Кубань обрушился циклон с ливнями и ураганным ветром. В нескольких муниципалитетах подтопило дома и дворы.

Министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков вместе с мэром Горячего Ключа посетил станицу Пятигорскую, где подтопило более 100 домов. Он пообщался с местными жителями и оценил масштаб разрушений.

«Сейчас станичники вернулись в дома, приводят в порядок жилье и участки. Убирать пункт временного размещения пока не планируют», — сказал Штриков.

Он отметил, что воду с подтопленных территорий в Пятигорской откачали в короткие сроки. Мониторинговые группы оценили причиненный ущерб. Жители вскоре получат компенсации на восстановление домов.

Штриков провел совещание с главами Новороссийска, Горячего Ключа, Ейского, Славянского и Туапсинского районов. В этих муниципалитетах уже завершили основные работы по ликвидации последствий разгула стихии. Во всех населенных пунктах восстановили водо- и газоснабжение.

Оперативные и экстренные службы региона продолжают работать в режиме повышенной готовности. На 30 ноября на Кубани прогнозируют ливни и сильный ветер, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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