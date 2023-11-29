Размытую «штормом века» дорогу к Малому Утришу под Анапой начали восстанавливать

Автомобильную дорогу к поселку Малый Утриш со стороны Новороссийска на днях размыло гигантскими волнами Черного моря.

В населенном пункте живет около 50 человек. Они сообщили в соцсетях, что оказались «отрезаны» от соседних городов. Ситуацию прокомментировали в региональном оперштабе.

«Дорогу частично восстановили совместно с местными жителями и предпринимателями. Есть еще запасная дорога – через заповедник Утриш», — говорится в сообщении Оперативного штаба Краснодарского края.

Глава сельского сельского округа заверил, что энергоснабжение в Малом Утрише восстановили. Проблем с продуктами у населения нет. Ситуация находится на контроле властей.

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